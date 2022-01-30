Во Владимире экс-глава «ДСУ-3» отправлен под домашний арест

В уголовном деле экс-гендиректора ГУП «ДСУ-3» Станислава Шерстнева, обвиняемого в получении крупной взятки, появились новые подробности.

Как сообщает Октябрьский райсуд Владимира, 30 января ему избрали меру пресечения. Ранее следователи СК ходатайствовали об аресте Шерстнева, однако правосудие склонилось к более мягкой мере, в результате чего бывший руководитель «ДСУ-3» был отправлен под домашний арест. Следователь и прокурор не возражали, так как обвиняемый дал признательные показания и активно способствует расследованию.

Напомним — ранее Следком уведомил, что Шерстнев, по версии следствия, получил взятку в размере 7,5 миллионов рублей за заключение договора субподряда, но объект не назвал. В суде рассказали, что речь идет о выполнении работ по укреплению берегов Клязьмы, а также реки Ключевой в Гороховце.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Под домашним арестом Станислав Шерстнев будет находиться до 24 марта 2022 года включительно.