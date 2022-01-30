Ковровчанка организовала в своем доме «резиновую квартиру»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе работы сотрудники полиции Коврова выяснили, что с ноября по декабрь прошлого года 24-летняя местная жительница регистрировала иностранцев по месту пребывания, указывая в качестве адреса проживания собственную квартиру.

По версии следствия, таким образом девушка оформила пять уведомлений о прибытии, однако в реальности ни один из зарубежных гостей у нее никогда не жил и не собирался. В результате по данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания».

На время следствия ковровчанку отпустили под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.