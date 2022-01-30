Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 428 человек

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, по состоянию на 30 января 428 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, были выписаны по выздоровлению.

Также за сутки было зарегистрировано шесть новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии от covid-19 в регионе скончалось 3089 человек, выписано по выздоровлению 81406 человек.

В настоящее время в больницах региона действуют 1796 коек для больных с коронавирусной инфекцией, из которых занято 63,8 процента, или 1146 коек. Еще 650 койко-мест остаются свободными.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 12228 случаев заражения коронавирусом, скончалось 617 человек, выздоровело 28944 человека.