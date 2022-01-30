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Происшествия30 января 2022 11:11

В Гусь-Хрустальном районе оператор АЗС присвоила полмиллиона рублей

Женщина забирала выручку заправки в течение полугода
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор оператору местной автозаправки, которая обвинялась в крупном присвоении.

Судом установлено, что с октября 2019 года по апрель 2020 года женщина, имея свободный доступ к выручке АЗС, полученным с продажи топлива, похитила более 550 тысяч рублей.

С учетом всех обстоятельств, суд признал даму виновной и приговорил ее к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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