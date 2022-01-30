На дороге «Кольчугино-Александров» начнут фиксировать выезд на обочину

Как ранее сообщалось на официальном сайте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на 128 километре автодороги «Колокша- Кольчугино- Александров — Верхние Дворики» открылся новый автоматический пункт весогабаритного контроля.

Однако свое действие автоматика распространит не только на грузовики. Как рассказали в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, помимо своего основного предназначения, комплекс включает в себя камер фотовидеофиксации правонарушений, которые будут регистрировать превышение скорости, а также движение по встречной полосе и даже выезд на обочину.

Правда, до 27 марта комплекс работает в тестовом режиме, так что водители не будут получать штрафы, зафиксированные его автоматикой. Кстати, информация о нарушении веса и габаритов будет показываться дальнобойщикам на специальном табло, которое установят в 300 метрах от зоны контроля по ходу движения.