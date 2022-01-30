Во Владимирской области за сутки выявлено 650 заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в лабораториях подтвердилось 650 новых заражений коронавирусной инфекцией, из которых 156 случаев зарегистрированы во Владимире.

На втором месте в сводке Гусь-Хрустальный район с 98 заразившимися, на третьем Александровский район, где подтверждено 81 новый случай заболевания.

В Муромском районе подтверждено 79 заражений коронавирусной инфекцией, в Кольчугинском районе 78, в Ковровском районе 32, в Юрьев-Польском районе 31, в Селивановском и Камешковском районах по 24, в Петушинском и Вязниковском районах по 18, в Судогодском районе пять, в Радужном четыре, в Мелекнковском и Суздальском районах по одному случаю.

В Собинском, Киржачском и Гороховецком районах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 89054 случая заражения коронавирусом. Количество зарегистрированных за прошедшие сутки случаев стало самым большим за все время наблюдений.