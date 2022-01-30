В Муроме трое призывников подали в суд иски к военкомату

Как сообщает Муромский городской суд, на рассмотрение поступили три административных иска, поданных от троих парней из числа призывников. Они недовольны тем, что решениями призывной комиссии округа Муром были призваны на военную службу, в то время как во время медосмотра на военно-врачебной комиссии высказывали жалобы на здоровье.

В частности, парни утверждали, что говорили врачам о головных болях, снижении зрения и слуха, плоскостопии, эндокринных и неврологических нарушениях, болях в спине, дрожи в руках и другом, однако доктора эти жалобы не приняли во внимание. Никаких дополнительных обследований призывникам в итоге назначено не было.

В связи с этим они считают, что военные врачи неверно определили степени их годности и требуют отменить решения военкомата о признании всех троих годными к службе в армии.