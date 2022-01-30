В Александровском районе произошел пожар с погибшим и пострадавшим

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.03 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в жилом доме в деревне Лизуново на улице Солнечной.

К месту ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия дом горел по всей площади - как выяснилось, вызов оказался поздним. Пожарные быстро потушили пламя, общая выгоревшая площадь составила 72 квадратных метра.

К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1972 года рождения. Также пострадала женщина 1970 года рождения, ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.