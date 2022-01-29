Экскурсовод из Владимирской области победил в специальной номинации конкурса «Лучший гид России»

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Объявлены имена победителей IV конкурса «Лучший гид России», проведённого Русским географическим обществом. В этом году на него поступило более 800 заявок со всех уголков страны. Работы оценивались в номинациях «Город», «Музей», «Экотуризм», «Нижний Новгород» и «До 18 лет». Кроме того, собственные итоги подвели партнёры конкурса. Именно партнеры и выделили работу владимирца Александра Варламова. В качестве приза он получил сертификат на путешествие в Сочи.

Президент Ассоциации частных гидов и экскурсоводов Владимирской области Александр Варламов является победителем конкурса «Лучший гид России» 2018 года. В этом году он предложил на суд жюри видеопрогулку по улицам древнего Суздаля. Ролик с интерактивной экскурсией размещён на портале конкурса.

«Проведение экскурсий сначала были моим хобби, а потом увлечение стало делом жизни. Я вожу туристов не только по Суздалю, но и по Владимиру и сёлам Суздальского района. Суздаль – один из самых любимых городов. Считаю, там должен побывать хотя бы единожды каждый россиянин», − поделился Александр Варламов.