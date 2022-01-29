Владимирские спортсмены привезли медали со всероссийских соревнований

На этой неделе в Курске проходили Всероссийские соревнования по Всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 23 регионов.

Команда Владимирской области под руководством Ощепкова показала достойный результат: Кирилл Груздев, Александр Илюшкин, Арсений Зайцев - 3 место (ОК - командные 14 - 15 лет), Артем Шершнев - 1 место (ОК - 65 кг, 14 - 15 лет), Илья Турасов - 2 место (ОК - 65 кг, 14 - 15 лет), Илья Никонов - 3 место (ОК - 60 кг, 14 - 15 лет), Александр Шахов - 1 место (ОК - ката мужчины 18 +), 2 место ( ОК - двоеборье мужчины), Артем Климов - 2 место (ОК - абс 16 - 17 лет.), 2 место (ОК - 70 кг,16 - 17 лет.), Александра Шандра - 1 место (ОК - ката девушки 14 - 15 лет), 2 место ( ОК - двоеборье девушки 14 - 15 лет).