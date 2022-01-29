В 2021 году Владимирская область перевыполнила план по восстановлению лесов почти на 13%

Во Владимирской области в 2021 году леса восстанавливались на общей площади 6,1 тысячи гектара при плане в 5,4 тысячи гектара. Эти работы проводились на вырубках и других непокрытых лесом площадях.

Основной объём лесовосстановления выполнили арендаторы, использующие лесные участки для заготовки древесины. На неарендованных территориях лесовосстановительные работы по государственному заданию вел подведомственный департаменту лесного хозяйства «Владимирский лесхоз».

Кроме того, подготовлена почва под лесовосстановление на общей площади 4,2 тысячи гектара. Чтобы засадить эти земли хвойными породами, в 2022 году в лесных питомниках вырастили 19,86 млн штук будущих деревьев.