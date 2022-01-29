Глава "Автодора" обещает что по М-12 от Москвы до Владимира можно будет доехать в конце 2023 года

Глава Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко проинспектировал ход работ на 0 и 1 этапах М-12 – от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до конца 1 этапа в районе поселка Ворша во Владимирской области.

Самыми значимыми, подчеркнул он, являются три развязки: на пересечении М-12 и ЦКАД (0 этап), с А-108 возле Орехово-Зуево, с М-7 «Волга». На них идет забивка свай, устройство ростверков, возведение опор. Наиболее сложными, по его мнению, являются мосты через реки Клязьму (на 0 этапе) и Киржач (на 1 этапе). Всего на этих двух этапах работает 1769 человек и 514 единиц техники. В общей сложности на 0 и 1 этап завезено 1 млн 325 кубометров песка, 213 тысяч кубометров щебня, 1,7 тысячи тонн металла пролетных строений.

Планируется, что оба этапа введут в строй к концу 2023 года. Напомним, что М-12 объединит 5 регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан.