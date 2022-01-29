В Муроме завели уголовное дело по факту взяток за выдачу справок об инвалидности

Следственный комитет России по Владимирской области завел уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом по результатам проверки Муромской городской прокуратурой полиции филиала №19 ФКУ «Главное бюро медико-санитарной экспертизы по Владимирской области». Это муромское отделение бюро. И один из его сотрудников подозревается в выдаче справок об инвалидности за определенную плату.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сотрудник бюро МСЭ за 15 тысяч рублей согласился выдать справку об инвалидности местному жителю. Ему установили третью группу инвалидности по общему заболеванию бессрочно без прохождения необходимых медицинских обследований.

Расследование еще продолжается. Подробности обещают озвучить позднее. Кстати, это уже второе дело в отношении представителя бюро МСЭ.