Министерство культуры готовит проект реставрации Успенского собора владимирского Княгинина монастыря

Министерство культуры на единой электронной торговой площадке "Росэлторг" выставила на торги лот на подготовку проектной документации по реставрации владимирского Успенского собора Княгинина монастыря XVI века.

Первоначальная цена проекта - 15 002 289,77 рублей. За эту сумму победитель торгов должен будет провести все необходимые для этого исследования: инженерные, химико-технологические, историко-архивные. Отдельно указаны исследования температурно-влажностного режима.

Принимать заявки на участие в торгах будут до 14 февраля 2022 года. После этого победителю на все проектные работы дадут год. Он должен будет сдать проект до конца февраля 2023 года.