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Общество29 января 2022 6:52

Министерство культуры готовит проект реставрации Успенского собора владимирского Княгинина монастыря

Лот на торгах оценен в 15 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Министерство культуры на единой электронной торговой площадке "Росэлторг" выставила на торги лот на подготовку проектной документации по реставрации владимирского Успенского собора Княгинина монастыря XVI века.

Первоначальная цена проекта - 15 002 289,77 рублей. За эту сумму победитель торгов должен будет провести все необходимые для этого исследования: инженерные, химико-технологические, историко-архивные. Отдельно указаны исследования температурно-влажностного режима.

Принимать заявки на участие в торгах будут до 14 февраля 2022 года. После этого победителю на все проектные работы дадут год. Он должен будет сдать проект до конца февраля 2023 года.

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