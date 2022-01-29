В Киржаче сгорел крупный производственный цех

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

28 января в Киржаче произошел крупный пожар в производственном цехе на улице Вокзальной. Местные жители в районе трех часов дня видели в том районе столб черного дыма.

К моменту приезда пожарных цех горел уже достаточно сильно. Существовала угроза распространения пожара на 2 соседних строения. В итоге спасателям удалось остановить пламя и не допустить расширение площади пожара. Общая площадь возгорания в итоге составила 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники 19 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда из деревни Аленино (1 человек, 1 единица техники) и противопожарная служба Карабаново (2 человека, 1 единица техники).