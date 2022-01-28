В Гусь-Хрустальном бизнесмен незаконно получил от детсада 600 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Гусь-Хрустальном следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора местной фирмы.

По версии следствия, мужчина в рамках контракта на проведение работ по валке деревьев предоставил руководителю детского сада документы, согласно которым требовалось свалить 203,5 кубометров деревьев, в то время как в реальности валка составила всего 7 кубометров.

Тем не менее, деньги были заплачены, в результате чего в карман коммерсанта от садика перешли 600 тысяч рублей.

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки, после чего материал был направлен в следствие. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.