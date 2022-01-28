В Александрове женщина-водитель получила 23 штрафа за превышение скорости

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Александровского района возбудили исполнительное производство в отношении 31-летней местной жительницы, которая 23 раза попалась на превышении скорости, но не оплатила ни одного штрафа.

Общая сумма долга составила 33 тысячи рублей, но так как дама не платила, приставы начали собирать сведения о ее имуществе, и узнали, что за женщиной числятся «Лада Калина» 2010 года выпуска, «Лада Приора» 2012 года выпуска, а также 14-летняя «Тойота Камри». На все автомобили был наложен запрет на совершение регистрационных действий.

В итоге эта мера возымела эффект — дабы снять ограничения, должница полностью выплатила всю сумму штрафов, а также исполнительский сбор.

В результате исполнительное производство было окончено.