Владимирцев просят отправить медикам письма и открытки

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области и региональное областное отделение фонда «Российский Детский фонд» приглашают жителей Владимира принять участие в акции «Ангелы здоровья».

С декабря 2021 года объединение многодетных семей города Москвы инициировало проведение социальной акции «Ангелы здоровья» по поддержке медиков и пациентов «красных зон» больниц и госпиталей.

Во Владимире акция началась 10 января. Каждый может поделиться своими добрыми пожеланиями врачам и пациентам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Им очень важна сейчас общая эмоциональная поддержка! Взрослые и дети могут пожелать скорейшего выздоровления пациентам, поблагодарить медицинских работников за их стойкость, написав слова поддержки, которые передадут в «красные зоны».

Письма и открытки можно направлять с помощью «Почты России» или по электронной почте по адресам:

- Уполномоченному по правам человека во Владимирской области: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, дом 3, оф. 205, e-mail: ombudsman33@mail.ru

- Владимирское отделение Российского детского фонда: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, дом 3, оф. 103, e-mail: vrdf@rambler.ru