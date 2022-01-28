Во Владимире установлена причина повреждения потолка в детсаду №61

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 27 января в детский сад №61 был совершен комиссионный выезд, в ходе которого прокуроры и специалисты регионального Управления Роспотребнадзора осмотрели помещения второго этажа.

В ходе работы были произведены замеры уровня влажности и температуры, а также проверены условия пребывания детей.

Было установлено, что причиной повреждения потолка в одной из спален стало попадание на него влаги, которая, в свою очередь, скопилась из-за повреждения кровли. Также следы намокания потолка проверяющие нашли в одной из групп.

По итогам визита руководству садика было поручено исключить доступ малышей в поврежденные помещения, а также организовать проведение ремонта. К счастью, никаких угроз для детей в других помещениях не обнаружено.

В настоящее время специалисты готовят окончательные заключения по итогам обследования состояния кровли.