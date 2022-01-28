Владимирцы узнают о памятниках истории с помощью квитанций за коммуналку

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Стартовал совместный проект музея-заповедника и «ЕРКЦ» - «Коммунальные истории».

Жители Владимира узнают интересные факты о памятниках истории и архитектуры благодаря квитанциям Единого расчетного кассового центра за услуги ЖКХ. Каждый месяц на их оборотной стороне будет размещена информация о всем известных музейных объектах с привязкой к истории коммунального хозяйства.

Акция будет проходить в течение всего 2022 года, объявленного Годом культурного наследия народов России. Также проведение акции приурочено к 30-летию со дня включения белокаменных памятников Владимирской области в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.