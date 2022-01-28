Во Владимирской области повысилась раскрываемость квартирных краж

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе состоявшейся коллегии были подведены основные результаты работы по итогам 2021 года.

Стоит сказать, что раскрываемость в регионе оказалась на очень высоком уровне. В частности, раскрыты все убийства, а факты причинения тяжкого вреда здоровью раскрыты на 98 процентов.

Что касается имущественных преступлений, то и здесь цифры достаточно высокие. Например, раскрыто 93 процента всех совершенных разбоев и, что примечательно, очень высоки итоги по раскрываемости краж. В целом раскрыто более 44 процентов хищений, а хищения из квартир раскрыты вовсе более чем на 57 процентов, что для данного вида преступлений весьма результативно.

Единственное, что омрачает общие показатели, это дистанционные мошенничества и кражи. Всего за прошлый год зарегистрировано более 3000 таких фактов, из них 450 было раскрыто, задержано 414 человек, подозреваемых и обвиняемых в этих преступлениях.

По линии охраны общественного порядка также каких-то значимых происшествий за истекший год допущено не было.

По итогам 12 месяцев лучшими были признаны отделы полиции Мурома, Петушинского района и Гусь-Хрустального.