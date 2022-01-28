Поликлиники Владимирской области получат 47 новых автомобилей

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения амбулаторно-поликлиническая сеть Владимирской области получит 47 новых автомобилей

22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, и еще 25 автомобилей будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена.

Легковой автотранспорт предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.

Собинская районная больница получит 9 автомобилей, по 6 единиц техники – Вязниковская, Петушинская, Суздальская и Меленковская районные больницы, 4 – Гороховецкая центральная районная больница, по 2 – Камешковская, Судогодская и Ковровская районные больницы, по 1 – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы.