Для поликлиники в юго-западном районе будут искать новое место

Юго-западный район разрастается, появляется все больше домов. Первая поликлиника, куда относятся жители района, переполнена. Необходимо строительство новой поликлиники.

- Дано поручение департаменту здравоохранения, департаменту имущественных и земельных отношений и городу подыскать вариант для размещения поликлиники в отдельно стоящем здании либо решить вопрос о ее размещении на первых этажах жилых домов, которые строятся. Буду вести переговоры по этому вопросу, сообщил врио губернатора Александр Авдеев в социальных сетях.