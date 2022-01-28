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Общество28 января 2022 11:01

Для поликлиники в юго-западном районе будут искать новое место

К решению проблемы привлекут несколько департаментов и город
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Юго-западный район разрастается, появляется все больше домов. Первая поликлиника, куда относятся жители района, переполнена. Необходимо строительство новой поликлиники.

- Дано поручение департаменту здравоохранения, департаменту имущественных и земельных отношений и городу подыскать вариант для размещения поликлиники в отдельно стоящем здании либо решить вопрос о ее размещении на первых этажах жилых домов, которые строятся. Буду вести переговоры по этому вопросу, сообщил врио губернатора Александр Авдеев в социальных сетях.

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