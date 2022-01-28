Во Владимире готовят новую площадку для вывоза снега на случай сильных снегопадов в феврале

Мэрия Владимира рассказала о том, куда вывозится владимирский снег, а также заявила, что к двум существующим площадкам скоро добавится третья.

Во Владимире вывоз снега сегодня осуществляется на два пункта временного складирования: на улицу Гастелло (Михайловский овраг) и на территорию за АЗС «Лукойл» на улице Растопчина. По словам заместителя директора МКУ «Центр управления городскими дорогами» Евгения Телегина, вывозится снег круглосуточно. В настоящее время принятый снег на пунктах временного складирования бульдозеры сгребают в снежные бурты с тем, чтобы уплотнить снежную массу и освободить площадь участков для приема нового снега.

Начальник управления по охране окружающей среды мэрии Владимира Сергей Сухопаров сообщил, что в настоящее время городу согласован резервный земельный участок для складирования вывезенного из города снега в районе улицы Производственной, что в «Яме». Его площадь - 30 га. Этот участок зарезервирован на случай возможных обильных февральско-мартовских снегопадов.