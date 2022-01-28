Строительство школы в Коврове обещают возобновить в этом году

Врио губернатора подвел в социальных сетях итоги недели. Один из вопросов был посвящен строительству школы в Коврове.

- Сейчас контракт с подрядчиком расторгается. Мы предложим закончить строительство второй компании, которая не выиграла конкурс. Если она откажется, то проведем новые торги. В этом году мы намерены сделать все, чтобы стройка активно продолжилась, и довести проект до конца, - подчеркнул Александр Авдеев.

Напомним, школу начали строить в микрорайоне Салтаниха в 2021 году, а закончить должны были в 2022 м. Однако осенью стало понятно, что сроки сдвигаются. Московская компания ООО «Айди Партнер», на несколько месяцев отстала от графика. В ноябре Авдеев потребовал от подрядчика ускорить работы. Однако прокуратура нашла нарушение. Тогда врио губернатора заявил, что контракт с подрядчиком будет расторгнут.