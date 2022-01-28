Глава департамента транспорта Владимирской области может покинуть свой пост

Как сообщили наши источники в администрации Владимирской области, в настоящее время директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ренат Шаниязов находится в отпуске, однако вряд ли он вернется на рабочее место.

- По истечении контракта он покинет должность, - сообщил собеседник во властных структурах региона, добавив, что контракт у Шаниязова истекает как раз в феврале.

Напомним — Ренат Шаниязов возглавил областной дептранс при бывшем губернаторе Владимире Сипягине. К сожалению, за это время ничем положительным транспортная отрасль региона не отличилась — строительство Рпенского проезда «забуксовало» и отстало от графика, автобусные рейсы повсеместно отменяются, а ГУП «ДСУ-3» буквально погряз в череде коррупционных уголовных дел, последнее из которых было возбуждено буквально на днях. Плюс ко всему, ГУП получил крайне негативную оценку со стороны Счетной палаты Владимирской области, за чем последовала критика со стороны депутатского корпуса.

Исправить ситуацию в транспортной сфере в лучшую сторону Шаниязову, к сожалению, не удалось. Вероятнее всего, именно это обстоятельство и послужит основанием для прекращения с ним трудовых отношений.