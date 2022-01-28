Экс-директору владимирского «ДСУ-3» изберут меру пресечения в воскресенье

Как сообщили в Октябрьском районном суде Владимира, меру пресечения бывшему руководителю ГУП «ДСУ-3» Станиславу Шерстневу, обвиняемому в получении взятки, изберут 30 января.

Напомним- ранее СУ СК России по Владимирской области сообщило, что директор ГУП задержан за получение в феврале 2020 года взятки в размере 7,5 миллионов рублей от предпринимателя за проведение работ по строительству муниципального объекта. Как выяснилось, речь велась о бывшем руководителе ГУП «ДСУ-3» Станиславе Шерстневе, который работал на этой должности до Романа Головина, который в настоящее время также покинул стены этого учреждения.