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Происшествия28 января 2022 10:11

Экс-директору владимирского «ДСУ-3» изберут меру пресечения в воскресенье

Он обвиняется в получении особо крупной взятки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в Октябрьском районном суде Владимира, меру пресечения бывшему руководителю ГУП «ДСУ-3» Станиславу Шерстневу, обвиняемому в получении взятки, изберут 30 января.

Напомним- ранее СУ СК России по Владимирской области сообщило, что директор ГУП задержан за получение в феврале 2020 года взятки в размере 7,5 миллионов рублей от предпринимателя за проведение работ по строительству муниципального объекта. Как выяснилось, речь велась о бывшем руководителе ГУП «ДСУ-3» Станиславе Шерстневе, который работал на этой должности до Романа Головина, который в настоящее время также покинул стены этого учреждения.

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