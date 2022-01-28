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Происшествия28 января 2022 9:30

Во Владимире росгвардцейцы задержали уличного грабителя

Мужчина обвиняется в нападении на местную жительницу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, на днях сотрудники отдела вневедомственной охраны Владимира, находившиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в Ленинском районе неизвестный мужчина ударил женщину, вырвал у нее сумку и сбежал.

Росгвардейцы во время объезда ближайшей территории в одном из дворов на улице Лакина заметили схожего по приметам мужчину, которого тут же задержали. Им оказался 36-летний владимирец.

Вскоре подъехали полицейские, которым наряд ОВО передал задержанного. В ходе досмотра у мужчины обнаружились украденные вещи. В настоящее время поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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