Во Владимире росгвардцейцы задержали уличного грабителя

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, на днях сотрудники отдела вневедомственной охраны Владимира, находившиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в Ленинском районе неизвестный мужчина ударил женщину, вырвал у нее сумку и сбежал.

Росгвардейцы во время объезда ближайшей территории в одном из дворов на улице Лакина заметили схожего по приметам мужчину, которого тут же задержали. Им оказался 36-летний владимирец.

Вскоре подъехали полицейские, которым наряд ОВО передал задержанного. В ходе досмотра у мужчины обнаружились украденные вещи. В настоящее время поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».