Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 9:04

В Гусь-Хрустальном районе местный житель хранил наркотики в беседке

В результате молодой человек был задержан сотрудниками полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по факту незаконного хранения и покушения на сбыт наркотиков.

Молодой человек был задержан оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в октябре минувшего года. По месту его жительства на чердаке придомовой беседки полицейские обнаружили и изъяли марихуану общей массой более 6 граммов.

Кроме того, оперативники зафиксировали факт попытки сбыта такого же наркотика через тайник в подъезде жилого дома. Оттуда было изъято еще 0,5 грамма запрещенного вещества.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

0