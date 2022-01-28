В Гусь-Хрустальном районе местный житель хранил наркотики в беседке

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по факту незаконного хранения и покушения на сбыт наркотиков.

Молодой человек был задержан оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в октябре минувшего года. По месту его жительства на чердаке придомовой беседки полицейские обнаружили и изъяли марихуану общей массой более 6 граммов.

Кроме того, оперативники зафиксировали факт попытки сбыта такого же наркотика через тайник в подъезде жилого дома. Оттуда было изъято еще 0,5 грамма запрещенного вещества.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.