Во Владимире в конкурсе "Учитель года" принимают участие 26 педагогов

27 января в конференц-зале муниципального "Патриаршего сада" прошло торжественное открытие юбилейного XXX городского конкурса "Педагог года" и первый этап его очного тура, который называется "Час знакомства".

В этом году конкурс посвящен педагогическому дебюту молодых специалистов, которые проработали в школах и детских садах менее 5 лет. Его участниками стали 26 педагогов. В этот раз конкурсантам в рамках "Часа знакомства" предложили создать картинную галерею "Белая ворона": выбрав художественное произведение известного автора или создав свой "экспонат", они должны презентовать его так, чтобы передать понимание профессии и личное кредо.

На следующем конкурсном этапе участникам предстоит написать эссе на заданную тему. В феврале очный тур продолжится состязанием "У меня это получается", где конкурсанты представят свои профессиональные достижения в формате "печа-куча", открытыми уроками и защитой проектов в "Педагогической мастерской творческого взаимодействия". Подведение окончательных итогов и награждение победителей и лауреатов конкурса состоится в марте.