В Петушках сотрудница сотовой связи оформляла сим-карты по фиктивным договорам

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 22-летнюю сотрудницу одного из крупнейших операторов сотовой связи из Петушков обвиняли в преступлении в сфере защиты информации.

Как установлено следствием и судом, в марте девушка, будучи специалистом офиса продаж, оформляла фиктивные договоры на услуги связи на людей, которые на самом деле в офисе не присутствовали. Таким образом ей удалось заключить несколько десятков «левых» договоров, однако в результате махинации вскрылись.

В результате сотрудница салона связи стала фигуранткой уголовного дела. На днях Петушинский районный суд рассмотрел его и постановил обвинительный приговор, назначив провинившейся девушке 1,5 лишения свободы условно с лишением права заниматься работой в сфере связи, связанной с доступом к ограниченной информации, также сроком на полтора года.