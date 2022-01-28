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Здоровье28 января 2022 7:01

Во Владимирской области 28 января коронавирус подтвержден у 434 человек

И это очередной антирекорд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 января лабораторно подтверждено 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

102 заболевших во Владимире, 77 - в Гусь-Хрустальном, 75 - в Кольчугинском, 63 - в Александровском, 30 - в Ковровском, 28 - в Юрьев-Польском, 14 - в Вязниковском, 13 - в Камешковском, 9 - в Судогодском, 8 - в Муромском, 6 - в Петушинском, 4 - в Радужном, 3 - в Гороховецком, по 1 в Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 916 случаев заболевания (20780 сл. в г. Владимире, 9662 сл. в Муромском, 8510 сл. в Ковровском, 4101 сл. в Петушинском, 4203 сл. в Кольчугинском, 4882 сл. в Александровском, 3739 сл. в Юрьев-Польском, 9784 сл. в Гусь-Хрустальном, 1140 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 897 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1881 сл. в Камешковском, 1961 сл. в Гороховецком, 2156 сл. в Меленковском, 3798 сл. в Вязниковском, 3473 сл. в Суздальском, 1487 сл. в Селивановском).