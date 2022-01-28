Во Владимирской области 28 января коронавирус подтвержден у 434 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 января лабораторно подтверждено 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

102 заболевших во Владимире, 77 - в Гусь-Хрустальном, 75 - в Кольчугинском, 63 - в Александровском, 30 - в Ковровском, 28 - в Юрьев-Польском, 14 - в Вязниковском, 13 - в Камешковском, 9 - в Судогодском, 8 - в Муромском, 6 - в Петушинском, 4 - в Радужном, 3 - в Гороховецком, по 1 в Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 916 случаев заболевания (20780 сл. в г. Владимире, 9662 сл. в Муромском, 8510 сл. в Ковровском, 4101 сл. в Петушинском, 4203 сл. в Кольчугинском, 4882 сл. в Александровском, 3739 сл. в Юрьев-Польском, 9784 сл. в Гусь-Хрустальном, 1140 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 897 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1881 сл. в Камешковском, 1961 сл. в Гороховецком, 2156 сл. в Меленковском, 3798 сл. в Вязниковском, 3473 сл. в Суздальском, 1487 сл. в Селивановском).