Во Владимире директор ГУПа обвиняется в получении особо крупной взятки

В Следственном управлении СК России по Владимирской области 27 января сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора одного из государственных унитарных предприятий. При этом конкретную организацию следователи не называют.

Дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной полицией. По версии следствия, во второй половине февраля 2020 года руководитель ГУПа получил взятку от предпринимателя в размере 7,5 миллионов рублей. Деньги передавались за заключение с фирмой бизнесмена договора субподряда на выполнение работ, связанных со строительством муниципального объекта в рамках муниципального контракта.

В настоящее время гендиректор ГУПа заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.