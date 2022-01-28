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Спорт28 января 2022 5:25

Владимирские гимнастки вошли в состав сборной России

Честь региона будут защищать Ангелина Мельникова, Лейла Васильева и Арина Семухина
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Ангелина Мельникова, Лейла Васильева и Арина Семухина вошли в основной состав сборной России 2022 года!

- Лейла Васильева – призерка первенства России, очень перспективная гимнастка, ее тренирует Анна Куликова, - говорит Виталий Иванчук, директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева». – В этом году ее перевели из молодежки в основной состав сборной и есть планы, что в 2024 Лейла будет отбираться на Олимпиаду в Париж. Арина Семухина перешла в нашу область из Тюмени, чтобы повысить уровень профессионального мастерства, теперь она будет представлять наш регион.

Ангелина Мельникова — лидер сборной России по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка и многократный призер Игр, в октябре она завоевала еще и одну из главных недостающих в ее копилке наград — стала абсолютной чемпионкой мира. Выступает за Владимирскую область в параллельном зачете.

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