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Общество28 января 2022 5:20

На Вокзальной площади Владимира будет масштабная уборка снега

С 9 часов площадь будет работать только на выезд автотранспорта
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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«Центр управления городскими дорогами» сообщает, что 28-30 января будет проводиться масштабная уборка снега на Вокзальной площади города Владимира.

Для обеспечения беспрепятственной работы коммунальной техники и во избежание случайного повреждения припаркованных автомобилей МКУ «Центр управления городскими дорогами» убедительно просит автовладельцев не оставлять свои машины на Вокзальной площади на время уборочных работ.

По согласованию с управлением ГИБДД по городу Владимиру, с 28 января, начиная с 9 часов, Вокзальная площадь будет работать только на выезд автотранспорта.

Движение общественного транспорта не ограничивается. Пассажиры с габаритным багажом смогут подъезжать к вокзалам на расстояние шаговой доступности: для посадки-высадки из машины будет действовать парковка рядом с мемориальным паровозом у здания железнодорожного вокзала.

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