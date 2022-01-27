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Общество27 января 2022 14:06

Во Владимире гимназия №23 ушла на досрочные каникулы

Соответствующий приказ был подписан 27 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Лингвистическая гимназия №23 имени А.Г. Столетова, в связи с увеличением количества учеников и педагогов, заболевших ОРВИ и коронавирусной инфекцией, решено было внести изменения у учебный календарный график на 2021-2022 учебный год.

В соответствии с приказом за подписью исполняющего обязанности директора гимназии, запланированные на 21 февраля каникулы переносятся, и начнутся уже 28 января до 4 февраля включительно. За это время помещения школы должны подвергнуть дезинфекции.

Тем же приказом кому бы то ни было запрещен вход в учебное учреждение с 31 января по 4 февраля.

Таким образом, гимназия №23 Владимира стала еще одним учебным заведением, которое временно закрыла свои двери в связи со сложившейся в регионе и стране в целом эпидситуацией.

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