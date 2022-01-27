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Общество27 января 2022 13:41

Владимирские налоговики выискивают незарегистрированных самозанятых на сайтах частных объявлений

Об этом руководитель УФНС России по Владимирской области Марат Фахретдинов заявил на заседании Законодательного Собрания
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На январском заседании ЗС Владимирской области депутаты заслушали доклад руководителя УФНС России по Владимирской области Марата Фахретдинова об итогах деятельности ведомства в 2021 году. Среди прочего тот отметил, что владимирские налоговики используют самые разные способы при поиске самозанятых, которые не зарегистрировали свой бизнес. В частности, в Суздале сотрудники УФНС просматривают сайты частных объявлений.

"По результатам выборочного анализа информации на сайтах в сети интернет с предложениями о сдаче имущества - квартир и домов - в аренду, в городе Суздале выявлено 116 интернет-предложений - это по данным сайтов частных объявлений. Помещения сдаются внаём посуточно, цена услуг достигает 25 тысяч рублей в сутки. По итогам рейдов с администрацией и правоохранительными органами города Суздаля, а также с департаментом предпринимательства уже 28 налогоплательщиков представили декларации по форме 3-НДФЛ с задекларированной суммой доходов от аренды. Семь налогоплательщиков зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, 13 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей", рассказал Фахретдинов.

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