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Общество27 января 2022 13:17

Во Владимирской области обнаружили партию рыбы из неизвестного сырья

Нарушение обнаружили сотрудники Россельхознадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях во время мониторинга системы ФГИС «Меркурий» сотрудники ведомства обнаружили, что предприятие по производству рыбной продукции, расположенное в Камешковском районе, оформило электронный ветеринарный сопроводительный документ на жареную навагу.

При этом, вопреки закону, в документах не было указано никаких сведений о том, откуда навага изначально прибыла на производство.

Партию сомнительной рыбы направили в Гусь-Хрустальный район, где она должна была поступить в продажу для дальнейшего употребления в пищу. В настоящее время производителю уже вынесли по данному факту предупреждение. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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