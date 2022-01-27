Во Владимирской области обнаружили партию рыбы из неизвестного сырья

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях во время мониторинга системы ФГИС «Меркурий» сотрудники ведомства обнаружили, что предприятие по производству рыбной продукции, расположенное в Камешковском районе, оформило электронный ветеринарный сопроводительный документ на жареную навагу.

При этом, вопреки закону, в документах не было указано никаких сведений о том, откуда навага изначально прибыла на производство.

Партию сомнительной рыбы направили в Гусь-Хрустальный район, где она должна была поступить в продажу для дальнейшего употребления в пищу. В настоящее время производителю уже вынесли по данному факту предупреждение. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.