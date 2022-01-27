Из Мурома 92 раза перевозили животных на поезде без сопровождения хозяев

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», станция Муром стала одной из пяти станций ГЖД, откуда чаще всего люди отправляют своих домашних животных по железной дороге в специальных багажных вагонах.

Всего за весь год по ГЖД было перевезено более 4,2 тысяч четвероногих без сопровождения хозяев. Чаще всего этой услугой пользуются в крупных городах — из Нижнего Новгорода перевезли 929 питомца, из Казани 792, из Кирова 789 и еще 686 из Ижевска, а на пятом месте неожиданно оказался Муром, откуда в путешествие без хозяина поехали 92 зверя.

Соответствующую услугу можно оформить в специализированных багажных кассах станций, однако к перевозке допускаются далеко не все представители фауны. Так, перевозить можно кошек, собак мелких пород, хомяков, крыс, мышей, морских свинок, белок, ежей, енотов, птиц, а также некоторых лягушек, ящериц и даже игуан и еще ряд животных.

Зверей перевозят в специальных багажных купе в закрытых клетках, а за их состоянием в пути следят проводники пассажирских вагонов. Железнодорожники добавили, что год назад перевозить своих питомцев одних пожелало в два раза меньше людей, в том числе во Владимирской области.