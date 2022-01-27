Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 12:17

Во Владимире появится фермерский рынок "Привоз"

Находиться он будет в районе "Тандема"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Скоро во Владимире открывается новый фермерский рынок "Привоз", сообщил на своей личной странице в социальных сетях директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

"Находится он в районе Тандема, слева от мебельного центра Подкова. Концепция рынка направлена на создание максимально комфортных условий для продавцов и покупателей. В здании оборудованы лифты, эскалаторы, есть своя котельная. Стеклянная крыша даёт много света", - сообщил чиновник.

В зоне "Тандема" работают более 5 тысяч человек, поэтому планируется, что через новый рынок будет проходить по 10-15 тысяч человек в будни, до 25 тысяч человек в выходные. Презентация рынка и совещание с потенциальными арендаторами состоится 3 февраля.

0