Во Владимире прокуроры проверят детский садик с обвалившейся крышей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в редакцию местного СМИ обратилась жительница областного центра, рассказавшая, что ее ребенок посещает детский сад №61, расположенный на проспекте Строителей города Владимира.
По словам женщины, в одной из групп дошкольного учреждения еще в конце минувшего года начала протекать крыша, а в середине января в помещении, где дети проводят больше всего времени, потолок вовсе обвалился.
По данному факту областное надзорное ведомство поручило городской прокуратуре Владимира провести проверку, которая уже началась.
Прокурорам предстоит дать оценку соблюдению законности в части безопасности жизни и здоровья детей. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Владимирской области.