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Общество27 января 2022 11:53

Во Владимире прокуроры проверят детский садик с обвалившейся крышей

Надзорное ведомство начало проверку по факту произошедшего в детсаду №61
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в редакцию местного СМИ обратилась жительница областного центра, рассказавшая, что ее ребенок посещает детский сад №61, расположенный на проспекте Строителей города Владимира.

По словам женщины, в одной из групп дошкольного учреждения еще в конце минувшего года начала протекать крыша, а в середине января в помещении, где дети проводят больше всего времени, потолок вовсе обвалился.

По данному факту областное надзорное ведомство поручило городской прокуратуре Владимира провести проверку, которая уже началась.

Прокурорам предстоит дать оценку соблюдению законности в части безопасности жизни и здоровья детей. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Владимирской области.

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