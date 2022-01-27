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Общество27 января 2022 11:28

В Петушинском районе 13 школ отправили на дистанционное обучение

Такое решение принял районный оперштаб в связи с эпидситуацией
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Петушинского района, 13 местных школ на семь дней были отправлены на дистанционное обучение. В общей сложности неделю в удаленном режиме будут проходить учебу 1425 детей, или 60 классов.

Соответствующее решение принято районным оперштабом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: если хотя бы один ребенок в классе заразится коронавирусом, на семь дней распускают по домам весь класс. Аналогичным образом ранее перешли на дистанционное обучение и несколько школ во Владимире.

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