В Петушинском районе 13 школ отправили на дистанционное обучение

Как сообщает администрация Петушинского района, 13 местных школ на семь дней были отправлены на дистанционное обучение. В общей сложности неделю в удаленном режиме будут проходить учебу 1425 детей, или 60 классов.

Соответствующее решение принято районным оперштабом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: если хотя бы один ребенок в классе заразится коронавирусом, на семь дней распускают по домам весь класс. Аналогичным образом ранее перешли на дистанционное обучение и несколько школ во Владимире.