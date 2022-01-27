Во Владимире прокуроры проверят работу регоператора по вывозу мусора

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе состоявшейся в стенах мэрии рабочей встречи, на которой присутствовали представители городской прокуратуры и регоператора «Биотехнологии», произошел очередной «разбор полетов» по поводу плохой работы по вывозу отходов из дворов областного центра.

Как известно, сперва регоператор ссылался на снежные завалы, затем рассказал о том, что проезду мешают автомобили. Но даже когда снегопады прекратились, дворы почистили, а машины отогнали, мусор почему-то продолжил лежать на ряде контейнерных площадок, причем кучи отходов оказались просто огромными.

В ходе рабочей встречи ничего нового представители «Биотехнологий» не сообщили, все так же ссылаясь на снег и машины. В итоге заместитель городского прокурора Владимира Руслан Аннаев потребовал от регоператора полную информацию о наличии техники для вывоза отходов, позволяющей полноценно выполнять работу, а также полные сведения с перечнем адресов, где мусоровозы не смогли проехать из-за снега.

Кстати, в беседе с «КП» сотрудники «Биотехнологий» ранее рассказали, что вопрос о закупке новой техники даже после столь непростой ситуации не стоит — в ней, по их словам, нет никакого смысла.

Как бы то ни было, городскому Управлению ЖКХ поручено не позднее 2 февраля собрать все факты нарушения графиков вывоза мусора — эти факты тоже направят в прокуратуру.