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Общество27 января 2022 9:55

Из Владимира за сутки вывезено более 6600 кубометров снега

Таковы результаты уборки улиц и проезжих частей на утро 27 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на четверг в областном центре работало 44 единицы различной техники Центра управления городскими дорогами, занятой на уборке снега. В эту ночь работы велись на улицах Чапаева, Василисина, Восточной, а также на Усти-на-Лабе, Соколова-Соколенка, на Суздальском проспекте, Судогодском шоссе, Лыбедской магистрали и в поселке РТС.

Всего за минувшие сутки самосвалы сделали 370 рейсов и вывезли 6600 кубометров снега.

По состоянию на полдень 27 января во Владимире на уборку города от снега вышли 57 единиц техники и 58 дворников.

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