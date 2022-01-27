Во Владимирской области за год отремонтировано 104 километра местных дорог

Как сообщает департамент транспорта Владимирской области, если в 2019 году ремонтировалось 47 участков автодорог на общей протяженности 83 километра, а в 2020 году 68 участков на 79 километров, то 2021 год принес региону 104 километра отремонтированных дорог на 73 объектах. Речь идет о путях регионального и межмуниципального значения.

Все эти работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его же рамках производились работы по содержанию еще шести дорог, а также строительство Рпенского проезда, которое, правда, пока отстает от графика.

Также в минувшем году было установлено более 400 дорожных знаков и 1,82 километра пешеходного ограждения. Эти объекты появились во Владимире, Собинке, Судогде и Юрьев-Польском. Кроме прочего, было обустроено порядка 5000 погонных метров тротуаров, 17 автобусных остановок, четыре светофорных комплекса и сигнальные светофоры, поставленные в Судогде и Юрьев-Польском. Вдобавок дорожники нанесли 11410 метров дорожной разметки.

В рамках этих же мероприятий на дорогах региона появилось 20 новых камер фотовидеофиксации и автоматический пункт весового и габаритного контроля.

В департаменте транспорта отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество ДТП во Владимирской области на дорогах региональной сети снизилось на 13 процентов, а количество погибших на этих же трассах — на 14,8 процента.

Ранее в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» также сообщили, что в 2021 году отремонтировали 45 километров дорог на участках федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо».