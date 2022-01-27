Во Владимире на Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 27 января в 08.10 на трассе М-7 в районе дома №12 по Московскому шоссе — возле автозаправки примерно в километре от поста ДПС.

По предварительным данным, молодой человек 2001 года рождения, ехавший на «Жигулях» седьмой модели в сторону Москвы, ен справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд» под управлением мужчины 1977года рождения, а также в ехавшую по левой полосе легковушку «Киа», за рулем которой находился водитель 1979 года рождения.

В результате удара «Жигули» отбросило обратно на свою полосу, где «семерка» столкнулась с «Тойотой Камри» под управлением девушки 2001 года рождения.

В результате пострадали два человека — сам водитель «Жигулей» и водитель «Форда». Обоих с травмами увезли в больницу прибывшие на место врачи «скорой помощи».

В настоящее время по факту ДТП назначено административное расследование.