Владимирскому производителю ветпрепаратов приостановили действие лицензии

Как сообщает 27 января Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, ведомство приняло решение о приостановлении действия лицензии компании ООО «БиоФармГарант», расположенной во Владимире и занимающейся выпуском ветеринарных лекарств.

Речь идет о разрешении на производство, хранение и реализацию стерильных лекарственных препаратов в форме мазей, порошков и растворов, а также растворов для инъекций. Кроме того, сюда же относятся производство, хранение и реализация лекарств в виде порошков и растворов.

Столь решительную меру в Россельхознадзоре объяснили тем, что на компанию неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях за неисполнение предписаний, ранее выданных службой. Эти предписания касались устранения грубых нарушений лицензионных требований.

Как только производитель устранит нарушения, действие лицензии снова будет продлено.