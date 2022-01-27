Во Владимирской области в феврале три раза отключат телерадиовещание

Как сообщает администрация Владимирской области, по информации Российской телевизионной радиовещательной сети, в связи с грядущими профилактическими работами на объектах связи в течение февраля трижды будет временно отключено телерадиовещание.

Так, 2 февраля состоится отключение на объекте в Киржаче, в зону охвата которого входят Киржачский и Александровский районы. Затем 24 февраля будет отключен объект в селе Ополье Юрьев-Польского района, в связи с чем телевизоры перестанут показывать в пределах именно этого района.

Последнее февральское отключение состоится в Красной Горбатке на объекте связи, который охватывает весь Селивановский район.

Каждый раз телерадиовещание будет отсутствовать с 10.00 до 16.00. Жителям в связи с временными отключениями ничего предпринимать не следует.