В Судогодском районе инспекторы ГИБДД задержали похитителей шампуня

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Судогодского района возбудили уголовное дело по статье «Кража», фигурантами по которому проходят 20 и 19-летний молодые люди.

В середине января сотрудники местного сетевого магазина сообщили в полицию о краже, совершенной из их торговой точки. По словам директора, двое парней стащили из торгового зала 30 флаконов шампуня на общую сумму 6000 рублей, сели в машину и уехали. При этом женщине удалось запомнить номер и марку их машины.

Инспекторам ГИБДД, находящимся на маршруте патрулирования, передали информацию, и вскоре они заметили и задержали указанный директором магазина автомобиль, в котором обнаружили и тех самых парней, и украденный шампунь.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.