Владимирский автовокзал объявил о временной отмене двух рейсов

Как сообщает ГУП «Владимирский автовокзал», с 26 января по 1 февраля временной отмене подлежит автобус №516, следующий по маршруту «Владимир — Петушки» отправлением с автовокзала Владимира в 16.45.

Вторым временно отмененным стал автобус №532 «Владимир-Иваново», отправляющийся в соседний регион в 06.50. Он не будет ходить с 28 января по 3 февраля.

Еще одна отмена касается пригородного направления. Так, с 31 января перевозчик ООО «РТС» отменяет один из рейсов по маршруту №141 «Владимир-Шихобалово». Речь идет об автобусе, который отправляется с автовокзала Владимира в 09.50.

Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании поездок.