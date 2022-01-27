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Общество27 января 2022 7:40

Владимирский автовокзал объявил о временной отмене двух рейсов

Также на постоянной основе отменится один из пригородных автобусов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ГУП «Владимирский автовокзал», с 26 января по 1 февраля временной отмене подлежит автобус №516, следующий по маршруту «Владимир — Петушки» отправлением с автовокзала Владимира в 16.45.

Вторым временно отмененным стал автобус №532 «Владимир-Иваново», отправляющийся в соседний регион в 06.50. Он не будет ходить с 28 января по 3 февраля.

Еще одна отмена касается пригородного направления. Так, с 31 января перевозчик ООО «РТС» отменяет один из рейсов по маршруту №141 «Владимир-Шихобалово». Речь идет об автобусе, который отправляется с автовокзала Владимира в 09.50.

Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании поездок.

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